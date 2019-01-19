Королеву Британии поймали на нарушении закона

Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем автомобиля без пристегнутого ремня безопасности; 92-летний монарх была поймана на нарушении правил дорожного движения спустя день после того, как ее супруг, принц Филипп, перевернулся на внедорожнике.

Согласно британскому законодательству, Елизавета II должна была пристегнуть ремень, однако королева обладает полным иммунитетом к гражданскому или уголовному преследованию, пишет The Daily Mail.

Между тем в комментариях под новостью британского издания пишут, что езда без пристегнутого ремня безопасности в Британии наказывается штрафом в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тыс. рублей).

Елизавета училась вождению во время Второй мировой войны и работала шофером на санитарной машине. На ее имя оформлены водительские права, однако, по закону, для нее этот документ является необязательным. В отличие от других членов королевской семьи, у Елизаветы II нет паспорта, поскольку он выписывается «от имени королевы».

В октябре королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп были вынуждены покинуть Букингемский дворец из-за ремонта, который, как ожидается, продлится почти 10 лет.