Королеву Елизавету II выселят из Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп вынуждены покинуть Букингемский дворец из-за ремонта.

Резиденция будет приводиться в порядок в течение десяти лет. Вернуться во дворец королевская семья сможет не раньше 2027 года, сообщает «Русская служба «Би-би-си».

Ремонт Букингемского дворца будет основательным – там заменят проводку и систему отопления. Работы обойдутся в 460 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что принц Уэльский Чарльз не хочет переезжать в Букингемский дворец из своей лондонской резиденции Кларенс-хаус после восшествия на престол Соединенного Королевства.