На слова Ющенко о «рабстве» россиян ответили строками Тютчева

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал высказывание бывшего украинского президента Виктора Ющенко о том, что россиянам «нравится быть рабами».

«Ющенко ничего не перепутал? Россия – одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования», – написал Никонов в Facebook, подчеркнув, что за это время Россия освободила и Украину от рабства. «Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов», – добавил он.

Россия является самостоятельным центром силы, который, в отличие от Украины, ушедшей под внешнее управление, никогда не пойдет в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату, подчеркнул политик.

Он также опубликовал четверостишие из стихотворения Федора Тютчева, отметив, что поэт писал о «таких персонажах, как Ющенко»:

«Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы».

Ранее Ющенко в эфире украинского телевидения заявлял, что россиянам «нравится быть рабами».