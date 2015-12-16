Ющенко заявил о «любви» россиян к рабству

Бывший президент Украины Виктор Ющенко утверждает, что россияне якобы любят рабство.

«Россияне по натуре как народ не любят свободу – они любят рабство», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

По мнению Ющенко, жители России «хотят царя», а не демократию.

Ющенко вспомнил слова, которые сейчас часто цитируют в спорах об Украине и приписывают писателю Алексею Толстому, о том, что «есть две Руси». Первая – Киевская, «все, что характерно для Европы, в ней есть», пояснил Ющенко, добавив, что «это Русь, которая сотворила мировую культуру».

«А есть Русь Тайги – вот мы говорим про эту Русь», – сказал он.

Напомним, после евромайдана на Украине запретили деятельность Коммунистической партии, усилилось давление на свободу слова, началась дискриминация по религиозной принадлежности, вводится запрет на русскую культуру.