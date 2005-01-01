Под Винницей священникам УПЦ запрещали освящать «не их воду»

На Крещение в поселке Браилов Винницкой области местный голова Валерий Резидент атаковал священников УПЦ во время освящения вод местных водоемов, требуя прекратить священнодействие, так как это «не их вода».

Пресс-служба Винницкой епархии рассказала, что Резидент в сопровождении представителей так называемой Православной церкви Украины пытался сорвать освящение воды на водоемах вблизи сахарного завода и электростанции, сообщает «Страна».

«В 12-м часу в день Крещения Господня настоятель браиловского прихода в честь Иоанна Богослова протоиерей Михаил Стец начал освящать воду возле сахарного завода. Однако непосредственно во время освящения у водоема появился Браиловский поселковый глава В.Д. Резидент в сопровождении раскольнического «священника» Леонида из соседнего села», – сообщает УПЦ.

Чиновник не дождался окончания молебна и стал выкрикивать в микрофон, что священника Михаила «никто сюда не приглашал», обзывал его «московским попом».

После 14.00 Резидент появился возле второго водоема – рядом с электростанцией. Там воду освящал настоятель местного прихода в честь святых апостолов Петра и Павла протоиерей Ростислав Шемет. Резидент был в сопровождении священника ПЦУ Сергия из Жмеринки.

«Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: «вода наша, а не ваша», «кто вам дал право на освящение воды на водоемах», – сообщили в Винницкой епархии.

Ранее стало известно, что прихожан УПЦ в Тернопольской области выгнали из храма молиться на мороз, захватив здание в тот момент, когда священник освящал воду за пределами церкви.