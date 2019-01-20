В Тернопольской области Украины захватили храм УПЦ МП

В селе Ростоки Тернопольской области Украины сторонниками «новой церкви» захвачен храм общины Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП), праздничное богослужение пришлось провести на улице, сообщил Союз православных журналистов Украины.

«В Тернопольской области представители ПЦУ захватили еще один храм. В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен под открытым небом в мороз», – передает ТАСС сообщение Союза.

Захват провели в момент, когда священники и прихожане проводили освящение воды за пределами храма. В этот момент сторонники «Православной церкви Украины» «начали свозить к храму людей с окрестных хуторов» и проникли в помещение через боковые двери. После этого они провозгласили переход храма в новую церковную структуру.

Рейдерскую группу сопровождали три «священника» ПЦУ. Они не пустили настоятеля Петра Слободяна и его прихожан в помещение храма для проведения богослужения в честь Крещения.

Отметим, что на этой неделе украинские депутаты приняли закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как этим законом украинские власти помогли рейдерам в захвате храмов.