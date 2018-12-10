Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров

Депутаты Верховной рады в четверг утвердили законопроект, который поможет «отжимать» храмы у каноничной Украинской церкви. Петр Порошенко уже возблагодарил Бога за «исполнение воли украинских епископов». Но в реальности волю получивших томос раскольников будут исполнять неизвестные люди в камуфляже. Им теперь станет проще изображать прихожан захватываемых храмов.

В четверг Верховная рада приняла «за основу и в целом» законопроект, который устанавливает механизм смены подчиненности религиозными общинами. Расплывчатое название документа не должно вводить в заблуждение. Речь идет о правовой основе для захватов храмов каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (фактически объявленной вне закона) и о передаче их «новой Православной церкви Украины». Даже лояльная киевским властям украинская пресса, например портал «Обозреватель», не скрывает: «такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины».

С точки зрения буквы закона механизм выглядит следующим образом.

Для перехода из одной церкви в другую созывается общее собрание религиозной общины – например, прихода храма. Для принятия решения нужны как минимум две трети голосов от количества, «необходимого для признания полномочным общего собрания религиозной общины» (сколько составляет этот кворум, должно быть прописано в уставе общины). Решение заверяется «подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение».

С точки зрения буквы украинского закона храм даже не поменяет собственника. Законодательство предполагает: собственник здания церкви – не УПЦ, ПЦУ или другая структура, а община (которая и считается «религиозной организацией»). «Религиозные организации владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, принадлежащим им на праве собственности. В собственности религиозных организаций могут находиться здания», – гласит украинский закон «О свободе совести». Де-юре вопрос о подчинении тому или иному церковному начальству – прерогатива прихожан, и этот вопрос не имеет отношения к собственности. Де-факто, конечно, имеет самое прямое отношение.

В каноничной Украинской православной церкви убеждены, что закон направлен исключительно на «ублажение и наполнение одной религиозной общины», об этом заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшения процедуры регистрации уставов религиозных общин депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций на Украине в течение года», – пояснил отец Александр официальному порталу УПЦ.

А о том, как это, скорее всего, будет выглядеть на практике, рассказал Александр Вилкул, депутат Рады от Оппозиционного блока (в полном составе голосовавшего против «закона о церковном рейдерстве»).

В храм зайдут неизвестные люди в камуфляже и поставят там свечки; затем они скажут, что на основании этого считают себя общиной этого храма, проголосуют за переход в «поместную церковь» и захватят этот храм, заметил Вилкул в эфире телеканала «Наш». Депутат подчеркнул:

«Эти гастролирующие банды будут ездить по всей стране и захватывать по десять церквей в день».

Предположение оппозиционного депутата не голословно. «Гастролирующие банды» националистов, в том числе активистов партии «Свобода» (которая, напомним, ранее называлась «Социал-национальной ассамблеей»), выступая от имени прихожан, уже захватили ряд церквей в Житомирской, Одесской и некоторых других областях, отмечает «Украина.ру». Накануне в селе Оленовка Черниговской области неизвестные захватили храм УПЦ, чтобы перевести его в «ПЦУ».

Впрочем, «работают» не только националисты. В рейдерских захватах храмов, не скрываясь, участвуют местные чиновники. Так, к примеру, накануне в селе Шандровец Львовской области представители так называемой Православной церкви Украины вместе с районными властями выломали двери в местном храме канонической УПЦ и захватили его. А четверг в Борзнянском районе Черниговской области прихожанам храма удалось выгнать из церкви чиновников, агитировавших за переход в «новую церковь».

Сторонникам Московского патриархата, оставшимся без храмов, останется организовывать новые приходы под вывеской РПЦ, подчеркивает УНИАН со ссылкой на представителей новообразованной «Православной церкви Украины». Прецеденты уже есть: в декабре большая часть прихожан и служителей кафедрального собора Винницы не стали следовать за митрополитом Симеоном в созданную Константинополем «новую украинскую церковь». Процесс «свободного перехода» собора из УПЦ в ПЦУ не обошелся без участия сотрудников Службы безопасности Украины.

Церковное рейдерство во всеукраинском масштабе проходит под присмотром Петра Порошенко, который сейчас устроил «томос-тур». Украинский президент на пару с «главой новой церкви» Епифанием колесит по регионам, где у него есть определенные шансы не проиграть на мартовских выборах. Выступая в Житомире в день голосования в Раде, Порошенко поблагодарил депутатов, а также Господа Бога за то, что Он «создал условия, чтобы (константинопольский патриарх) Варфоломей мужественно перенес скорби от Московского патриархата и выполнил волю украинских епископов».

«Воля епископов» и ранее исполнялась при помощи СБУ и других силовых структур. «Безпека», напомним, обвинила каноничную Украинскую православную церковь в разжигании розни. Проводились обыски в домах священников, в храмах и соборах канонической Украинской церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре. Во вторник настоятель лавры митрополит Павел уже сообщил о том, что братии «предлагают» перейти в ПЦУ. Чего следует ожидать теперь, когда процесс церковного рейдерства будет узаконен?

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Принятие закона «может позволить радикалам захватывать храмы МП, и это очень рискованно», сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Скажем, в одном–двух храмах захват может обойтись перебранкой, а в другом банально кого-то убьют. Приходов у УПЦ МП в Украине 12 тысяч, и вероятность того, что будут какие-то эксцессы, очень большая», – отмечает украинский эксперт.

При этом Погребинский подчеркивает: власть будет стремиться избежать эксцессов и тем более жертв, «иначе это дискредитирует всю идею томоса для Порошенко».

«Поэтому, я считаю, – добавил Погребинский, – он должен быть заинтересован в недопущении насилия. Но, поскольку там сейчас ситуация деликатная, было бы правильно, чтобы этот закон не вступил в силу до выборов. Поскольку если он вступит в силу и Порошенко его не подпишет, то он потеряет на этом очки у своего электората. Пока что у него сохраняется вариант как-то это дело «замотать», с тем чтобы до выборов закон не вступил в действие».

Но, отметим, пока ничто не указывает на то, что закон «замотают».