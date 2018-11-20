Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

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Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

Сергей Худиев, публицист, богослов
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          Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 11 декабря 2018, 17:55

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          Когда по Сети разошлись фотографии священников, столпившихся в СБУ в ожидании допроса по делу о госизмене, разговор о принципах, которых люди придерживаются, приобрел новую эмоциональную остроту. Конечно, весь проект по «обрубанию щупалец врага», под которыми Порошенко понимает Украинскую православную церковь в общении с Московским патриархатом, и по созданию новой церкви, прямо призванной служить государственным интересам, с самого начала был очевидным попранием принципа отделения церкви от государства и свободы вероисповедания. Конечно, его симпатизанты  в США, на Украине или в России  не могли этого не понимать.

          Зрелище священников, которых вызвали на «беседу» в «компетентные органы», ничего не добавило в информативном плане  все и так знают, что власти давят и будут давить на украинских православных, чтобы принудить их к участию в «объединительном соборе», на котором будет сформирована подчиненная этим властям  и их американским кураторам  религиозная структура.

          Но вот эмоционально, на уровне неизбежных исторических аналогий, эта картина ставит вопрос с новой резкостью. Как одобрение всего этого совместить с приверженностью «западным ценностям» «свободы» или «светского государства»?

          Картина «спецслужбы давят на священника», «гэбня вызывает инакомыслящих на беседы» ранее обоснованно считалась частью советского прошлого  в противостоянии которому определяли себя сторонники «западного пути» в обеих наших странах. «Декоммунизация» и всяческое обличение преступлений коммунизма всегда было тем основанием, на котором они выстраивали свой положительный образ. 

          Со стороны глядя, такая борьба с диктатурой, которой уже больше четверти столетия как нет, могла показаться странной  но она была и остается важной частью самооправдания.

          Фото: rivne.church.ua

          Коммунистическая диктатура была ужасным злом, она, в частности, преследовала священников, мы против этого ужасного зла, следовательно, мы  хорошие люди. И тут оказывается, что поведение коммунистов  если не самого кровавого, ленинско-сталинского, периода, то, во всяком случае, брежневского  воспроизводят «свои», западники, в ходе осуществления западного проекта, предназначенного теоретически для продвижения западных ценностей. 

          Оказавшись в ситуации такого когнитивного диссонанса, сторонники этих самых ценностей реагируют по-разному  и, с точки зрения исследования человеческой психологии, весьма поучительно.

          Так бывает  люди, вовлеченные в какое-то движение, обнаруживают, что от них начинают требоваться все более серьезные уступки в отношении их морали и убеждений. Они должны оправдывать и поддерживать то, что еще недавно отвергли с бы негодованием. От них требуется принять взгляды и действия, на отрицании которых они еще недавно строили представление о себе как о достойных, принципиальных, порядочных людях.

          Некоторые (их, увы, немного) выбирают принципы и говорят: «Нет, я больше не с вами», «Я на это не подписывался, это  без меня». Большинство же продолжает двигаться в потоке, в котором они однажды оказались.

          Причем, как правило, от них это не требуют под угрозой концлагеря. В некоторых случаях выступить против совершенно безопасно  за это не расстреляют; в большинстве других вполне безопасно промолчать  никто особенно не следит, кричишь ли ты «ура». Можно замолчать и тихонько отойти в сторону. Но люди прогибаются и сдают то, что они считали своими принципами.

          И здесь неизбежно требуется рационализация  попытки объяснить себе и друг другу, что мы, на самом-то деле, не скурвились, мы принципы блюдем, мы такие же принципиальные и порядочные люди, как раньше.

          Эта рационализация принимает разные формы  и мы видим несколько типов объяснений, почему люди, полагая себя сторонниками прав и свобод, приветствуют грубые нарушения свободы вероисповедания в отношении православных верующих.

          Одни говорят, что никакого нарушения свободы вероисповедания не происходит  СБУ исполняет свои обязанности и разоблачает врагов государства, а то, что этими врагами оказались именно клирики церкви и именно в тот момент, когда президенту Порошенко и отчаянно нужно затащить на свое учредительное собрание хоть кого-то из Украинской православной церкви  так это совершенно случайно так совпало. Просто не надо было заниматься антиукраинской деятельностью и быть врагами народа. Нарушением принципа отделения церкви от государства это не является, и нечего слушать вражескую пропаганду. 

          Другие признают, что, конечно, весь проект, когда государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, является нарушением и принципов светского государства. Но иногда демократическое государство может нарушать принципы  в условиях войны и крайней необходимости. Вот отстояв демократию, можно будет вернуться к соблюдению принципов. А пока враг у ворот и смертельная угроза нависла над родиной и свободой  тут уж не до принципов.

          Конечно, это вызывает немедленное возражение, что всякое попрание прав и свобод людей всегда и любым правительством обосновывается ссылками на какую-то серьезную необходимость  чаще всего именно на внешнюю угрозу. Ни один тиран в истории не говорил о том, что он попирает законные права своих граждан из-за того, что он тиран. У него всегда есть уважительные причины, он действует ради спасения родины. Впрочем, люди и не пытаются убедить вас  они пытаются убедить себя, так что рассматривать критику на свой тезис обычно не желают. 

          Еще один особенно популярный в среде русских либералов риторический прием выглядит вариантом предыдущего  мол, не нам в чем-либо упрекать украинские власти, поскольку «мы на них напали». Гражданин страны-агрессора если и смеет открывать рот, то только для изъявления своей глубочайшей скорби и стыда за действия своего правительства  а не для критики чужого. Таким образом, вопрос вообще снимается с повестки дня  власти Украины обладают статусом жертвы и правы по определению, что бы они ни делали. 

          Ирония этого подхода состоит в том, что человек в достаточной мере солидарен с Украиной, чтобы во всем поддерживать ее правительство, но в то же время недостаточно, чтобы пытаться помочь ему добрым советом – вот таких-то дел делать не надо, это и против высоких принципов, и просто глупо и вредно. 

          Говорят и о том, что не России, где запретили «Свидетелей Иеговы*» и периодически наезжают на протестантов, упрекать кого-либо в нарушении свободы вероисповедания. Но никто из участников дискуссии не является «Россией», или «Украиной», или «США»; мы все отдельные лица, а не государства  лица со своими убеждениями и принципами. 

          И если вы, как отдельный человек, принимающий решения сам за себя, придерживаетесь принципа свободы вероисповедания, то, исходя из него, следовало бы порицать любые его нарушения  будь то в России, США, Украине или где бы то ни было еще. Оправдывать масштабные нарушения свободы совести на Украине тем, что в России со свободой вероисповедания тоже есть проблемы, было бы очень странной правозащитной логикой. 

          Автокефальный проект в том виде, в котором он разворачивается сейчас, остается грубым нарушением принципов свободы вероисповедания независимо от того, как дела обстоят в России, США, Китае или Папуа – Новой Гвинее. Принципы либо соблюдаются, либо нет.

          И вы либо придерживаетесь их, либо нет  и текущие события ставят вас перед необходимостью определиться в этом вопросе. 

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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