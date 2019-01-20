Трамп захотел «старого доброго глобального потепления»

Президент США Дональд Трамп призвал американцев оставаться дома из-за сильных снегопадов и морозов, и пожелал, чтобы в страну пришло «старое доброе глобальное потепление».

«Будьте осторожны и постарайтесь оставаться дома. Большая часть страны страдает от сильных снегопадов и почти рекордных морозов. Было бы неплохо получить немного этого самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!» – написал Трамп в своем Twitter.

В США из-за погодных условий отменено свыше 1 тыс. авиарейсов, в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания действует режим чрезвычайного положения.

Напомним, Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, которое направлено в том числе против глобального потепления.