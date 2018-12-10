МИД предупредил об отмене в США 1 тыс. авиарейсов

В США из-за погодных условий отменено свыше 1 тыс. авиарейсов, сообщил МИД России.

Рейсы отменены в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других американских городов «из-за сильных ливней и снегопадов», сообщается в Twitter министерства.

В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания действует режим чрезвычайного положения.

В декабре из-за снегопадов и метелей в ряде американских штатов произошло более 300 тыс. нарушений энергоснабжения, отменено свыше 1,3 тыс. авиационных рейсов.