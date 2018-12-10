В США из-за снегопада отменили 1,3 тыс. авиарейсов

Из-за снегопадов и метелей в Северной и Южной Каролине и ряде других американских штатов произошло более 300 тыс. нарушений энергоснабжения, отменено свыше 1,3 тыс. авиационных рейсов.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер сообщил, что из-за непогоды без света и тепла могут остаться до 500 тыс. потребителей. В настоящее время, по данным Associated Press, это число приближается к 240 тыс. домохозяйств. Уточняется, что перебои с энергоснабжением возникают в Алабаме, Джорджии, Теннеси и Вирджинии, передает ТАСС.

В международном аэропорту города Шарлотт (Северная Каролина) в воскресенье из-за неблагоприятной погоды отменено свыше 1 тыс. авиарейсов, передает AP. По данным The New York Times, данный показатель во всех воздушных воротах Северной и Южной Каролины превышает 1,3 тыс.

Губернатор посоветовал американцам оставаться дома, готовить подарки, наряжать елки к Рождеству и воздержаться от поездок на личных авто.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 100 округах штата до 10 декабря включительно. Поступили данные о 509 авариях на дорогах и более 1 тыс. звонков от застрявших в снегу автомобилистов.

В марте в свете сильных снегопадов в США российское посольство в Вашингтоне пошутило на тему того, что, в свете привычки американских властей винить во всем Москву, Россию могут заподозрить и в непогоде в Соединенных Штатах.