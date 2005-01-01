В Госдуме ответили на предсказание войны из-за «Северного потока – 2»

Прогноз украинского эксперта о возможном начале войны между Россией и Украиной после реализации «Северного потока – 2» является попыткой политизировать строительство газопровода, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Красов в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что «Северный поток – 2» – это чисто коммерческий проект, и напомнил, что такого мнения придерживаются в том числе и руководители западных стран. «Политизировать, как делают журналисты с Украины, не стоит», – отметил он.

По словам депутата, проект газопровода будет осуществлен, так как он выгоден не только для Германии, но также и для европейских стран.

Парламентарий заметил, что украинской власти нужно заниматься защитой населения от бедствий, решать проблему кровопролития на юго-востоке. «Они, скажем так, нашли себе врага и соответственно вот эту роль врага каждый по-своему разыгрывает», – сказал он.

Красов подчеркнул, что Россия – миролюбивая страна, которая при этом имеет свою внешнеполитическую линию и придерживается ее. «Если предков вспомнить, то наши советские солдаты принесли свободу и независимость в страны Европы, очистив от фашистской скверны», – добавил депутат.

Ранее в воскресенье украинский политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что если газопровод «Северный поток – 2» все-таки не будет построен, то между Россией и Украиной может начаться война.