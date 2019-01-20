На Украине назвали причину возможной войны с Россией

Если газопровод «Северный поток – 2» все-таки не будет построен, то между Россией и Украиной может начаться война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Если его («Северного потока – 2») не будет – это не агитация за Россию – мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти) же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем – не через Украину – они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения», – передает его слова РИА «Новости».

При этом потерю возможности Россией транспортировать газ в Европу в случае контроля США над газотранспортной системой Украины эксперт назвал стратегическим риском.

«Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов», – заявил политтехнолог.

По его словам, единственным выходом для России в такой ситуации остается «только война».

Между тем, украинские власти не оставляют попыток остановить газопровод «Северный поток – 2». О новом способе помешать его реализации в пятницу заявлял «Нафтогаз Украины».