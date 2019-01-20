В Европе озаботились «зависимостью» Киргизии от России

Европейский парламент рекомендовал властям ЕС поспособствовать диверсификации экономики Киргизии в целях снижения «зависимости» этой республики от России и Китая, говорится в документе, одобренном депутатами ЕП.

«ЕП рекомендует учитывать развитие отношений Киргизии с Китаем и Россией; поощрять Киргизию к диверсификации своей экономики с целью снижения ее значительной политической зависимости от этих двух внешних субъектов», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кроме того, евродепутаты рекомендовали «обеспечить существенное усиление противодействия пропаганде, распространяемой российскими СМИ в этой стране».

Также ЕП рекомендовал «заверить, что членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не влияет на укрепление ее отношений с ЕС».

Три года назад Киргизия и Евросоюз приняли решение о заключении нового соглашения о расширенном партнерстве. В настоящее время экспертные группы занимаются согласованием нового документа, который планируется подписать в 2019 году.

В середине января более 40 оппозиционных движений Киргизии потребовали изменить конституцию страны, лишив русский язык статуса официального.