Стало известно о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон

Актер Брэд Питт встречается с актрисой Шарлиз Терон, сообщают западные СМИ.

Утверждается, что отношения Питта и Терон являются первым серьезным романом для актера после расставания с Анджелиной Джоли в 2016 году. Шарлиз Терон, в свою очередь, в 2015 году отменила свой брак с Шоном Пенном. Не так давно она посетила Питта в его доме в штате Луизиана, пишет The Sun.

«Они уже почти месяц встречаются друг с другом. Они были друзьями в течение некоторого времени – по иронии судьбы через Шона Пена», – заявил источник.

В прошлые выходные пара была замечена вместе на показе фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить». Весь вечер они были вместе, Шарлиз Терон пила коктейль с водкой, Бред Питт – минеральную воду.

По данным источника, оба выглядели счастливыми.

В 2016 году СМИ сообщили, что Питт и Джоли решили подать на развод. Они состояли в браке с 2014 года, у них шестеро детей, из которых трое – приемные.