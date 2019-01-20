Фанаты Билана и Гагариной стали жертвами мошенников

Мошенники решили нажиться на имени певцов Полины Гагариной и Димы Билана, сообщив их фанатам о якобы готовящихся съемках их совместного клипа на песню «BilanPholiya» и предлагая всем роль второго плана; об этом сообщили сами артисты.

Аферисты предложили всем фанатам гонорар в 5 тыс. рублей за участие в съемках, однако для подтверждения необходимо внести 1,2 тыс. рублей за «агентские услуги» и прислать чек, подтверждающий факт перевода, пишет «СтарХит».

Билан и Гагарина возмутились сложившейся ситуацией в соцсетях, опубликовав скриншоты переписки с недобросовестными организаторами. Они призвали своих фанатов быть бдительными, а пользоваться лишь информацией на официальных сайтах.

«Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню «BilanPholiya», клип сниматься не будет, сейчас я вам покажу скриншоты, по которым мошенники действуют. Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег!» – сообщила Гагарина.