Британцы начали скупать лекарства из-за страха перед Brexit

Жители Великобритании опасаются, что из-за выхода страны из ЕС без подписания дополнительного договора они могут испытать проблемы с приобретением жизненно важных лекарств, потому начали активно скупать медикаменты заранее, пишет The Guardian.

Британцы запасаются лекарствами на случай Brexit вопреки официальным рекомендациям, в том числе заказывая медикаменты из-за рубежа. У своих врачей жители страны просят рецепты на экстренный случай, приводит текст статьи британского издания RT.

В частности, рассказывается об одном больном диабетом, который уже закупил инсулина на четыре месяца вперед, другие рассчитывают ездить за лекарствами во Францию или получать их почтой из Индии. Последнее вообще незаконно.

Как считают специалисты, именно такое стремление пациентов делать запасы может как раз истощить национальные резервы. В то же время сами пациенты указывают, что сложности начались уже сейчас: если раньше инсулин они получали по требованию, то теперь их просят подождать неделю. Одна из жительниц Великобритании сообщила, что ее лечащий врач предупредил ее о реальности таких опасений, выписав ей рецепт на приобретение дополнительных лекарств на экстренный случай.

The Guardian со ссылкой на одного из врачей пишет, что отдельных препаратов в Великобритании уже якобы нет, в частности, противовоспалительного средства «Напроксен».

А британское правительство изучает вопрос о принятии закона, который позволит фармацевтам продавать альтернативные лекарства вместо тех, что у них в рецепте. Также правительство призвало фармацевтические компании создать резервы лекарств, но при этом пациентов, врачей и больницы убеждают ничем не запасаться, так как даже без дополнительного договора поставки медикаментов якобы не будут прерваны.

Одновременно ведущие британские доктора призвали правительство раскрыть данные о национальном запасе лекарственных средств.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала все политические силы Соединенного Королевства к объединению для реализации Brexit.

Во вторник парламент Британии отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit. Тем не менее британские законодатели отказались выражать недоверие правительству Мэй. Тем временем в Еврокомиссии призвали приготовиться к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза.