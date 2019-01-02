Ирландия обеспокоена наплывом просителей убежища из Грузии

Граждане Грузии в прошлом году чаще всех других иностранцев просили в Ирландии предоставления убежища, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на СМИ.

В 2018 году 409 граждан Грузии попросили в Ирландии статус беженца, сообщило Общественное телевидение Грузии со ссылкой на ирландские СМИ.

В основном грузины утверждают, что были вынуждены покинуть родину из-за конфликта с Россией, а также из-за бедности или недоступности хорошего образования и медицинских услуг.

В 2017 году грузины занимали второе место после сирийцев по численности желающих остаться в Ирландии, теперь же вышли на первое место.

Ранее от властей Грузии требовали принять действенные меры в связи с проблемой наплыва нелегалов Германия, Италия, Франция и другие страны Европы.