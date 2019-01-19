Летевший в Дубай самолет экстренно сел из-за пассажиров

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Домодедово – Дубай, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за почувствовавших себя плохо пассажиров.

«Там пять человек плохо себя почувствовали, и борт запросил экстренную посадку, борт приземлился у нас», – сообщили РИА «Новости» в аэропорту.

Через два часа самолет отправился дальше. Трое из пяти жаловавшихся на самочувствие пассажиров продолжили путешествие. Двое решили отказаться от поездки.

Кроме того, в Волгограде высадили пьяную женщину, которая была на борту.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что двое оставшихся в Волгограде пассажиров госпитализированы. Самолет успешно долетел до Дубая.

В декабре самолет авиакомпании Lufthansa экстренно сел Гамбурге после короткого замыкания в кофеварке.