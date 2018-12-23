Самолет Lufthansa экстренно сел в Гамбурге из-за кофеварки

В Гамбурге экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa после короткого замыкания в кофеварке.

Самолет направлялся во Франкфурт-на-Майне из датского города Биллунн, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Во время полета экипаж почувствовал запах гари на бортовой кухне. В результате было принято решение совершить посадку.

На борту находились 90 пассажиров. Никто не пострадал.

В середине декабря самолет авиакомпании Bulgaria Air, на борту которого находился вице-премьер Болгарии Красимир Каракачанов, экстренно приземлился в Вене из-за лопнувшего стекла.