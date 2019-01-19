Популярный индонезийский курорт решил ввести налог для туристов

Власти индонезийского курорта Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов; средства будут направлены на экологические нужды и сохранение культурного наследия.

По словам губернатора провинции Бали Ваян Костера, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента в конце 2018 года. Ожидается, что уже в ближайшее время он будет принят, передает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

В данный момент обсуждаются формы оплаты: налог или включат в стоимость билетов, в том числе авиа, или же оплата будет производиться непосредственно по приезде – в аэропорту или морских портах.

При этом «сборы вводятся только ддя иностранных туристов, поскольку они приезжают на отдых, развлекаться». Индонезийцы же обычно приезжают на Бали, «чтобы навестить родственников либо же для участия в деловых форумах».

Отмечается, что в минувшем году остров посетили не меньше 6 млн иностранных туристов. Большинство из них – граждане Китая и Австралии.

По данным туристического управления провинции, в 2017 году число туристов из России по сравнению с предыдущим показателем выросло на 41% и достигло почти 95 тыс. человек.