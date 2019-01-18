Климкин призвал разрешить украинцам иметь второе гражданство кроме российского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в стране необходимо начать дискуссию на тему получения гражданами права иметь второе гражданство любого государства, кроме России.

«Никакого второго гражданства для тех, кто с российскими паспортами, на сегодня, пока есть агрессия, не может быть», – сказал Климкин, передает ТАСС.

При этом министр поддержал возможность иметь второе гражданство для украинцев. «Я буду и в дальнейшем инициировать эту дискуссию. Я считаю, что она нужна, как и нужно [получить возможность иметь] второе гражданство», – заявил Климкин.

Осенью 2018 года Климкин призывал украинцев отказаться от российского гражданства, в МИД России называли это высказывание дискриминацией по признаку гражданской и этнической принадлежности.