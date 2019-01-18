Порошенко ответил лозунгом «Слава Украине!» на вопрос о коррупции

Президент Украины Петр Порошенко во время путешествий по стране с томосом автокефалии «новой церкви» в ответ на вопрос о том, когда он начнет бороться с коррупцией сказал «Слава Украине!».

Один из присутствовавших на встрече граждан Олег Лысак, спросил на русском президента, когда он начнет бороться с коррупцией, передает РИА «Новости».

«Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: «Слава Украине!» Это вам ответ, пан провокатор», – заявил в ответ Порошенко.

На это Лысак сказал, что он – гражданин Украины и хочет, чтобы в стране не было коррупции, однако глава государства уже отвернулся от него.

17 января во время того же тура Порошенко выбил смартфон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос.