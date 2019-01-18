В Челябинской области открыли мусоросортировочный завод

В городе Карабаш Челябинской области построили мусоросортировочный комплекс, региональный министр экологии Сергей Лихачев приехал на объект с контрольной проверкой и принял его на региональный баланс, сообщают СМИ.

В Карабашском округе займутся отделением от органики картона, бумаги, текстиля, стекла и металла, эти компоненты пойдут на переработку, оставшиеся отходы захоронят на полигоне, сообщает «ФедералПресс».

В первое время на станции будут сортировать только городской мусор, а в дальнейшем со всего Карабашского кластера.

Загорается лампочка, звучит сигнал, и конвейер начинает двигаться. Пока он девственно чист, на него еще не вываливали ни грамма мусора, и глава Карабашского городского округа Олег Буданов для наглядности бросает на ленту свою перчатку. Вместе с министром экологии Сергеем Лихачевым мэр проверяет работу строителей и монтажников. Возводили комплекс 7 месяцев силой южноуральских рабочих из местных материалов и российского оборудования.

«Раньше в России всегда при монтаже таких линий сортировки применялась импортная техника. В связи с тем, что было принято решение делать эту станцию из отечественной, мы испытывали некоторые сложности, но вполне решаемые. Уложились в сроки, объект на 100 процентов готов к работе. При необходимости здесь смогут работать в две смены по 25 человек», – рассказал первый заместитель руководителя компании «Центр коммунального сервиса» Владимир Ткачук.

Мусоросортировочный комплекс был построен в Карабаше за счет федерального и областного бюджетов. На сам мини-завод, подъезды к нему и другую инфраструктуру государство выделило 113 млн рублей, еще 26 млн добавил регион. Комплекс способен перерабатывать 35 тыс. тонн мусора в год. Расположен он рядом с карабашской свалкой, которую где-то через год переоборудуют в полигон.

До ближайшего дома в частном секторе на окраине Карабаша всего один километр, но так как комплекс и свалка расположены в горной долине, жители Карабаша их даже не увидят. Запах тоже не будет распространяться, гарантирует региональный оператор по вывозу мусора. Хотя при всей убедительности доводов, рассказывает глава городского округа Олег Буданов, информация о том, что в их пригород будут свозить мусор со Златоуста, Миасса, Чебаркуля и других поселений Карабашского кластера, не могла не вызвать социальных волнений.

«Жители возмущались, были и есть опасения. Никто не хотел, чтобы вблизи их города размещались отходы со всего кластера. Мы вели разъяснительную работу и корректировали территориальную схему вывоза и размещения коммунальных отходов. Изначально предполагался серьезный объем мусора. Сейчас он сокращен в два раза, а вообще мы рады, что у нас в городе появился сортировочный комплекс. Это первый шаг к раздельному сбору бытовых отходов», – поделился глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Мусоросортировочный комплекс представляет собой ангар с двумя конвейерами и навесом, под которым могут работать погрузчики и экскаваторы. Они предназначены для предварительной сортировки и отделения крупногабаритного мусора. Перед ангаром расположены весы, для которых единицами измерения служат тонны. К примеру, министр экологии и представитель регионального оператора оказались равны 0,22 тонны. Когда для пробы на площадку загнали легковой автомобиль, весы показали 1 тонну 700 килограммов. Информация о весе груза отражается на специальном табло.

В ангаре на первом конвейере мусор продолжают сортировать по величине, а затем он отправляется в барабанный сепаратор, подобие сита с отверстиями диаметром в 60 мм. Отделяются мелкие отходы, оставшиеся идут на конвейер. Вдоль него располагаются 16 рабочих мест, на которых сотрудники сортируют пригодное для переработки сырье вручную и сбрасывают его через люки вниз. Под конвейером на первом этаже расставлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок, бумаги, текстиля и стекла. Отбор металла производится магнитным сепаратором. Собранное вторичное сырье сжимается прессом в брикеты, которые за деньги поставляются переработчикам. Как оказалось, мусор в Челябинской области очень востребован.

«В регионе есть потребность в переработке пластика и текстиля, «Втор-Ком» этими материалами занимается. В Челябинске два предприятия, которые перерабатывают бумагу и картон, делают из них туалетные рулоны и салфетки. Ими каждый день пользуются абсолютно все. Есть спрос на белое стекло. Алюминиевые банки «отрывают с руками», да, и другой металл тоже», – рассказывает начальник управления просвещения и работе с гражданами министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Мусоросортировочный комплекс заработает в ближайшее время. Пока строится новый полигон для всего Карабашского кластера, региональный оператор «Центр коммунального сервиса» будет привозить сюда только мусор из городского округа. Отходы Златоуста, Миасса и Чебаркуля все это время будут складировать на свалках в этих муниципалитетах.

Напомним, что с 1 января в пяти кластерах Челябинской области начали действовать региональные операторы. За сбор, вывоз и переработку мусора в Карабаше и прилегающих территориях отвечает «Центр коммунального сервиса». Для населения с начала года были установлены новые, повышенные тарифы.

Как только появится полигон, механизм вывоза отходов изменится. Мусор будут первоначально сортировать в городах кластера, отделять вторичное сырье, а «хвосты» (это понятие означает оставшийся мусор) отправлять в Карабаш. Здесь его более тщательно проверят, и на полигон пойдут практически только органические вещества, которые подвержены гниению. По словам начальника управления просвещения и работы с гражданами министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова, все то, что способно через год или два превратится в землю.

«Это будет выглядеть не в виде привычной свалки, а как слоеный пирог. Укладывается слой органического мусора, он утрамбовывается, потом засыпается землей и глиной. Снова утрамбовывается, а дальше новый слой. Все это делается, чтобы не было возгораний, неприятного запаха, который возникает при гниении. Как только доходим до определенного уровня, начинается рекультивация, например, можно сажать деревья», – рассказывает Виталий Безруков.

По словам министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, в регионе еще многое предстоит сделать на пути к заветной цели, раздельному сбору мусора. Всего будут построены 25 подобных станций. Они появятся в Сатке, Озерске, Трехгорном. На 9 объектах будут увеличены мощности. Построят крупный мусороперерабатывающий завод в Чишме. Цель заключается в том, чтобы в землю попадало как можно меньше неорганических вещей, которые не поддаются окислению и хранятся в земле годами или даже столетиями.

«Смысл сортировки в том, чтобы отобрать вторичное сырье, которое можно использовать в дальнейшем. Вторая цель – не закапывать в землю то, что не перерабатывается. Сейчас сортируется не более 20 процентов от того потока мусора, который приходит. Наша задача – добиться рекультивации, получить из мусора почву, которую тоже можно использовать. Для этого мусор, который отвозят на полигон, должен состоять почти из одной органики. В некоторых странах удается этого добиться на 90 процентов, будем стараться получить такие же результаты. Тем более в регионе работает система вторичной переработки сырья, и она даже не дозагружена, приходится привозить вторсырье из других регионов», – рассказывает министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Следующий шаг к раздельному сбору мусора, по словам министра экологии, будет заключаться в работе с населением. Будут приобретаться и устанавливаться контейнеры для разных видов отходов. В этом моменте жители просто не должны бросать мусор в один бак. Пока им предложат простейший вариант: дома отделять пищевые отходы от неорганических и помещать их в два разных контейнера. Это облегчит работу сортировщикам и будет влиять на величину тарифа по вывозу мусора. Его могут уменьшить, по мнению министра экологии, это ли не стимул проявить сознательность.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, комментируя сообщение о создании Российского экологического оператора, заявила, что создание такой структуры поможет наладить переработку отходов и рекультивацию полигонов.

«Создание Российского экологического оператора – одно из лучших решений властей за последнее время. Проведение такой масштабной реформы требует методической поддержки органов власти и мониторинга за ее реализацией в регионах, потому что регионы реформировали систему на свой лад и вкус, действуя разрозненно, и получилось, что нормы накопления на соседних территориях отличаются в разы!» – приводится цитата Разворотневой на сайте НП «ЖКХ Контроль».

Создание Российского экологического оператора позволит направить инвестиции в новую экономическую нишу, применить различные способы поддержки проектов в регионах России.

Как отмечают эксперты, новая структура демонстрирует бизнесу, что государство готово гарантировать проведение реформы и участие в ней. Все стороны проекта будут ответственны за успех и результат проведенных преобразований.