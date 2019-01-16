Появление единого экологического оператора позволит наладить переработку отходов

Появление Российского экологического оператора – одно из лучших решений властей, такая структура позволит наладить переработку отходов и рекультивацию уже существующих полигонов, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Создание Российского экологического оператора – одно из лучших решений властей за последнее время. Проведение такой масштабной реформы требует методической поддержки органов власти и мониторинга за ее реализацией в регионах, потому что регионы реформировали систему на свой лад и вкус, действуя разрозненно, и получилось, что нормы накопления на соседних территориях отличаются в разы!» – приводится цитата Разворотневой на сайте НП «ЖКХ Контроль».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского экологического оператора, который в этом году получит 75 млрд рублей из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Экология» и будет распоряжаться ими на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности. Компания займется разработкой нормативных актов по утилизации отходов, закупкой территорий под мусорные полигоны и мусоросжигательные заводы, и долей в компаниях, работающих на этом рынке. Кроме того, оператор должен обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов (ТКО) по каждому субъекту страны.

«Нам действительно нужен государственный институт развития в сфере экологии, который наладит системное сотрудничество между общественными экологическими организациями и государством, сформирует единую повестку в области экологии, а также будет содействовать в решении актуальных экологических проблем. Остается только пожалеть, что данный институт создан уже после запуска реформы, а не до. Считаю, что начинать «мусорную реформу» нужно было именно с этого шага», – отметила Разворотнева.

С 1 января в России работает новая система обращения с ТКО. Вывоз отходов вошел в список услуг ЖКХ, счет за который выставляет управляющая компания в общей квитанции. В каждом регионе появится единый оператор по обращению с ТКО, несущий ответственность за вывоз мусора с момента погрузки до размещения на полигоне.