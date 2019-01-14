Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с отходами

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами «Российский экологический оператор».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что компания будет расположена в Москве. Учредителем становится министерство природных ресурсов и экологии России.

«Компания создается в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии, а также в целях ресурсосбережения», – говорится в тексте документа.

Отметим, что с 1 января в России стартовала новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, а также декриминализацию отрасли.