В России начался переход на новую систему обращения с отходами

Российские регионы с приходом 2019 года начали переход на новую систему обращения с отходами, сообщили в пресс-службе Минприроды.

С 1 января в России стартовала новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, а также декриминализацию отрасли. Фактически в России появится новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам.

В помощь регионам были проведены совещания, разъяснительная работа, скорректировано федеральное законодательство. Ситуация готовности разбиралась с каждым субъектом России отдельно с учетом территориальных особенностей. Субъекты составили схемы вывоза ТКО, перечень контейнерных площадок и мест, испытывающих «перегруз» по объемам. В таких случаях регионы обязаны корректировать графики вывоза, говорится в пресс-релизе Минприроды России, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Ответственные за реализацию мероприятий по вхождению территорий в новые условия системы обращения с ТКО находятся на связи с Минприроды. В регионах действуют горячие линии для населения.

В первый год реформы каждый субъект должен составить план мероприятий по созданию рынка твердых коммунальных отходов, который обеспечит нормальную бесперебойную работу его основных участников, а также предусмотреть алгоритм действий на случай возникновения сбоев в работе регионального оператора. Модернизация сферы обращения коммунальных отходов должна пройти для россиян максимально безболезненно и комфортно.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в новом году россиянам предстоит кардинально изменить отношение к тем десяткам миллионов тонн мусора, которые они производят каждый год, а государству, справившись с «мусорной мафией», – построить новую цивилизованную отрасль утилизации бытовых отходов.