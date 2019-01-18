Рэпер Хаски обратился с жалобой в ЕСПЧ

Защита российского рэпера Хаски подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на якобы незаконные лишение свободы и административное наказание во время гастролей исполнителя в Краснодаре в ноябре 2018 года, сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Аванесян сообщил в Facebook, что им была подана жалоба в ЕСПЧ «в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение».

Адвокат отметил, что жалоба подготовлена кандидатом юридических наук Юлией Федотовой.

Напомним, Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре после того, как он выступил на улице на крыше автомобиля.

Спустя сутки суд назначил исполнителю 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. Рэпер заявил о готовности возместить ущерб владельцу машины.

За Хаски вступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин, певец Лев Лещенко. Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для него свыше 6 млн рублей.

В декабре стало известно, что Краснодарский суд оставил приговор Хаски в силе.