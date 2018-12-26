Краснодарский суд оставил в силе приговор рэперу Хаски

Краснодарский краевой суд, изучив жалобу адвоката, оставил в силе вынесенное первой инстанцией решение о привлечении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

«Краевой суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о привлечении к ответственности по ч. 1. ст 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», – приводит слова адвоката рэп-исполнителя Алексея Аванесяна ТАСС.

Защитник уточнил, что вынесенное решение не подразумевает какое-либо наказание для Хаски, однако артист будет считаться лицом, привлеченным к административной ответственности.

Адвокат также сообщил, что после новогодних праздников намерен оспорить решение Краснодарского краевого суда в Верховном суде РФ и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре после того, как тот выступил на улице на крыше автомобиля. Спустя сутки суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. Исполнитель заявил о готовности возместить ущерб владельцу машины.

За рэп-музыканта всступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин, певец Лев Лещенко. Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для Хаски свыше 6 млн рублей.