Германия передала России предложения по судоходству в Керченском проливе

Берлин передал Москве предложения по обеспечению свободы судоходства в Керченском проливе, Россия будет их изучать, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров. Мы только что его получили (предложение ФРГ), мы должны его изучить», – сказал министр по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

При этом, по словам Лаврова, Маас признал, что сейчас есть свобода прохода через пролив, передает РИА «Новости».

«Она была всегда. И украинские суда – гражданские, рыболовецкие, торговые – ходят и ходили всегда спокойно. А в сентябре прошлого года проходили и суда военно-морских сил Украины, прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории», – отметил Лавров.

Министр добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече «большой двадцатки» предложила президенту России Владимиру Путину направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов, и российский лидер согласился, но визит пока так и не состоялся.

В конце декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив и освободить украинских моряков.

При этом в Керченском проливе и так обеспечено свободное судоходство. Так, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал власти Украины больше не устраивать провокаций в Керченском проливе и пользоваться проходом по нему на общепринятых правилах.