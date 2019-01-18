Полеты Су-34 приостановлены в России

Полеты истребителей-бомбардировщиков Су-34 приостановлены на всей территории России из-за ЧП на Дальнем Востоке, сообщил источник в Минобороны.

«Все полеты истребителей Су-34 на всей территории России приостановлены», – сказал источник ТАСС.

В пятницу утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Предположительно экипажи самолетов катапультировались.