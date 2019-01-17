Пентагон решил вооружить объекты в Румынии и Польше новейшей противоракетой

Объекты ПРО США в Румынии и Польше скоро получат новую модификацию управляемой зенитной ракеты SM-3, которую планируется испытать против межконтинентальных баллистических ракет, заявили в Пентагоне.

В обзорном докладе по ПРО Пентагон также сообщает, что в 2020 году будет испытана управляемая зенитная ракета SM-3 Block IIA на цели, «относящейся к классу межконтинентальных баллистических ракет», передает РИА «Новости».

Из доклада следует, что перехватчик обладает возможностями для повышения оборонительного потенциала. Отмечается, что это уменьшит нагрузку с системы перехватчиков наземного базирования (GBI), обеспечив продолжительную защиту для США от ракет дальнего радиуса действия «государств-изгоев».

Еще в феврале 2017 года военные США успешно испытали новейшую противоракету SM-3 Block IIA морского базирования, перехватив баллистическую ракету в космическом пространстве.

Ракеты SM-3, согласно открытым данным, и раньше успешно поражали цели в космосе.

Между тем, ранее в США признавали, что системы ПРО в Польше и Румынии легко переоборудуются из оборонительного в наступательное вооружение.