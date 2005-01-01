Асад заявил о попытках разделить церковь в Сирии по украинскому сценарию

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией заявил о попытках разделения антиохийской церкви в Сирии и Ливане по аналогии с расколом на Украине, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Попытки разделить верующих – это одна из самых серьезных проблем не только у вас, но и у нас. Сегодня мы видим попытки разделения церкви и на нашей земле – попытку разделения Антиохийской церкви в Сирии и Ливане», – привел слова Асада Саблин, передает ТАСС.

По словам сирийского лидера, идут разговоры о том, чтобы ливийская митрополия получила независимость. Президент Сирии предупредил, что может последовать продолжение этого процесса, и указал на необходимость препятствовать этому на всех международных площадках.

«Иначе у нас будут сотни православных церквей и только один Ватикан», – изложил Саблин позицию Асада.

Президент Сирии заметил, что видит искусственные попытки разделить народ и церковь на Украине, и заявил, что в этой ситуации «очень важно встречаться и получать информацию из первых рук».

«Бой сегодня идет не только за Сирию, но и за весь мир. Христианство – это любовь и мирное сосуществование, но мы видим, что сейчас это не получается в свете попыток раскола народов и церквей», – отметил Асад.

По его словам, Россия мирно сосуществовала с Западом в течение 20 лет, однако сейчас ее атакуют со всех сторон, не собираясь останавливаться.

Антиохийская церковь – автокефальная поместная православная церковь. Епархии ее находятся в основном в Сирии и Ливане, а также в Ираке, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Омане. У этой церкви есть арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках, Австралии.

Между тем, на Украине депутаты Верховной рады со второй попытки приняли закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов.

В начале 2019 года Украина получила томос об автокефалии «Православной церкви Украины». При этом Константинополь, выдавая томос, не заручился поддержкой остальных поместных православных церквей, действуя единолично. «Новая церковь» Украины до сих пор не получила одобрения ни у одной из поместных церквей.