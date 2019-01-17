Во Львове добились снятия запрета на русскоязычную культурную продукцию

Во Львове суд признал решение о запрете публичного использования русскоязычной культурной продукции противоправным и отменил его, сообщает движение «Украинский выбор – право народа».

Лидер движения Виктор Медведчук заявил, что общественники были намерены обжаловать это «антиконституционное, дискриминационное решение» в суде и дальше будут отстаивать права русскоязычного населения, «добиваться отмены подобных антиконституционных решений политиков, одержимых русофобской истерией», передает РИА «Новости».

Отметим, что на Украине постоянно звучат призывы запретить все, так или иначе связанное с Россией или русским языком. Например, в декабре в Херсонской области лишили русский язык регионального статуса.

Также на Украине снизили долю русского языка на ТВ до исторического минимума.