Военнослужащим запаса могут запретить соцсети

Минобороны намерено ограничить использование социальных сетей на пять лет не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас.

Требования по ограничению использования военнослужащими социальных сетей, а также размещения информации в СМИ и интернете были включены в законопроект, который правительство внесло в Госдуму в сентябре 2018 года. 8 ноября он был принят в первом чтении. Теперь же, как рассказали «Известиям» несколько источников, запрет хотят распространить и на запасников. Изменения уже подготовлены Минобороны и внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.

«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах», – рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Если новые поправки будут приняты, то в контракте с Минобороны сразу же будут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.

Ограничить интернет-активность военнослужащих пытаются во многих армиях мира. Первый крупный скандал с соцсетями у военных случился в США в 2007 году. Тогда боевики в Ираке уничтожили минометным обстрелом четыре вертолета AН-64 Apache за один день. Ответственность возложили на военнослужащих, которые за день до атаки боевиков выложили селфи на фоне машин в Facebook с геотегами. После этого для находящихся в зоне боевых действий командование армии США выпустило памятку с шестью основными правилами поведения в соцсетях.