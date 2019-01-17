По факту сообщений о похоронах криминального авторитета в Амурске завели дело о клевете

После скандальных сообщений о похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина, из-за которых на улицах Амурска было перекрыто движение, возбуждено уголовное дело о клевете, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «клевета», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В следственном управлении РИА «Новости» уточнили, что арестованных и обвиняемых по делу нет. «Обстоятельства устанавливаются, следствие встречается с разными людьми и опрашивает их», – отметили в управлении.

Напомним, в социальных сетях появилось видео из Амурска Хабаровского края, где колонна жителей провожала в последний путь местного криминального авторитета – «смотрящего» Юрия Зарубина (Зарубу). Автор публикации заявил, что в связи с этим в городе перекрыли движение, а гроб якобы несли глава управления внутренних дел и прокурор. Позже выяснилось, что участников шествия, перекрывших дорогу, оштрафовали.

В МВД и прокуратуре опровергли сообщения о том, что руководитель районной полиции и городской прокурор якобы присутствовали на похоронах.