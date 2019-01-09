Опубликовано видео массового шествия за гробом криминального авторитета

В социальных сетях появилось видео из Амурска Хабаровского края, где колонна жителей провожала в последний путь местного криминального авторитета.

По данным пользователей соцсетей, из-за похорон «смотрящего» Юрия Зарубина (Зарубы) в Амурске перекрыли движение и посыпали дороги песком. Также некоторые комментаторы утверждали, что на похоронах присутствовали высокопоставленные региональные силовики.

Новогодний Амурск, Хабаровский край.

Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия c позывным "Заруба". Перекрыли движение в городе, гроб несут близкие «Заруба», прокурор города и начальник УВД.pic.twitter.com/6Sy9XIYaME — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 8 января 2019 г.

Глава пресс-службы УМВД по региону Ирина Щеголева сообщила, что начальник отдела МВД по Амурскому району в процессии не участвовал. Несмотря на это, она рассказала о проведении служебной проверки по факту заявления об участии представителя МВД в похоронах, пишет «Росбалт».

Щеголева также отметила, что автор публикации данной информации в интернете состоит «на учете в органах внутренних дел».

Сообщается, что в настоящий момент видео уже недоступно на нескольких интернет-ресурсах. По данным «Онлайн 812», похороны вызвали большое возмущение у жителей города.