В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Начальник пресс-службы главка МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева опровергла сообщения о том, что руководитель районной полиции будто бы присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске.

«Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах», – приводит ее слова РИА «Новости».

Щеголева добавила, что вопрос о защите чести и достоинства будет рассматриваться в судебном порядке.

Она также назвала недостоверной информацию о перекрытии движения. По ее словам, участники процессии сами пытались это сделать, однако сотрудники ГИБДД пресекли попытки и выписали нарушителям штрафы.

Щеголева сообщила, что личность автора публикации в социальных сетях установлена. «Он ранее был поставлен на учет в полиции», – сообщила она, добавив, что в среду он был вызван в отделение для беседы, однако не смог пояснить, зачем опубликовал недостоверную информацию в соцсети.

«Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету», – заключила Щеголева.

В прокуратуре в свою очередь уточнили, что городского прокурора на похоронах криминального авторитета тоже не было, он находился в Хабаровске.

Напомним, в социальных сетях появилось видео из Амурска Хабаровского края, где колонна жителей провожала в последний путь местного криминального авторитета – «смотрящего» Юрия Зарубина (Зарубу). Автор публикации заявил, что в связи с этим в городе перекрыли движение, а гроб якобы несли глава управления внутренних дел и прокурор. Позже выяснилось, что участников шествия, перекрывших дорогу, оштрафовали.