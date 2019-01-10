ГИБДД оштрафовала участников шествия за гробом криминального авторитета

ГУ МВД по Хабаровскому краю и региональная прокуратура прокомментировали слухи о том, что ради похорон криминального авторитета в Амурске перекрыли движение, а в процессии якобы участвовали местные высокопоставленные силовики.

В главке МВД сообщили, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах, в прокуратуре сказали, что городского прокурора там тоже не было.

«Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке», – приводит РИА «Новости» слова главы пресс-службы ГУ МВД по Хабаровскому краю Ирины Щеголевой.

Она сообщила, что участники процессии действительно попытались перекрыть движение, но «сотрудники ГИБДД это пресекли и выписали нарушителям протоколы».

Напомним, в социальных сетях появилось видео из Амурска Хабаровского края, где колонна жителей провожала в последний путь местного криминального авторитета – «смотрящего» Юрия Зарубина (Зарубу).