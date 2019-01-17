Умер основатель одной из крупнейших инветскомпаний в мире

Основатель Vanguard, одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, Джек Богл скончался на 90-м году жизни, сообщил телеканал CNBC.

По сведениям телеканала, Богл страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и перенес не менее шести инфарктов, первый из них – в возрасте 31 года, передает ТАСС.

В 1975 году Богл основал Vanguard по принципу управления инвестициями, пропорциональный состав которых аналогичен биржевому индексу. До 1996 года Богл занимал посты председателя правления и генерального директора Vanguard.

C 1975 по 2002 год размер активов под управлением компании увеличился с 1,8 млрд долларов до 600 млрд долларов. В настоящий момент Vanguard распоряжается активами 20 млн инвесторов со всего мира на сумму свыше 5 трлн долларов.