Американскому шпиону передали в СИЗО посылку от британских дипломатов

Сотрудники посольства Ирландии в среду посетили в тюрьме американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, передав ему несколько предметов от посольства Великобритании, рассказал Дэвид Уилан, брат задержанного.

По словам брата задержанного, сотрудники ирландского консульства передали Уилану предметы личной гигиены, направленные посольством Великобритании, передает ТАСС.

«Встреча продолжалась около часа, и мы смогли получить несколько посланий, предназначенных для передачи нашей семье. Это был первый консульский визит к нему со 2 января, когда с Полом встречались сотрудники посольства США», – рассказал Дэвид Уилан.

«Сотрудники ирландского консульства сообщили, что условия содержания в тюрьме были хорошими, что у него есть очки, он работает над тем, чтобы выучить отдельные слова по-русски», – добавил брат задержанного.

Он также сообщил, что визит сотрудников посольства США намечен на 17 января.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. 11 января МИД России подтвердил, что Полу Уилану, имеющему гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании, предъявлено обвинение в шпионаже.