Россия заявила о связи США с ИГ

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16 января, среда  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
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Стоит ли обращать внимание на американскую критику Су-57

Как полагают эксперты, нынешнего уровня стелс-покрытия Су-57 вполне хватит для выполнения боевой задачиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Американские военные аналитики нашли, к чему придраться – разругали наш истребитель пятого поколения за то, что «слишком заметен» для радаров противника. По их мнению, краска, которой покрывают кабины пилотов для их «невидимости», устарела – дескать, в США ее применяют с 80-х годов. Действительно ли наши самые современные боевые самолеты вроде Су-57 настолько уязвимы? Подробности...
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Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку

Так выглядят исламские боевики в АфрикеФото: кадр из видео
Так называемое «Исламское государство», потерпевшее поражение в Ираке и Сирии, нашло новую территорию для своего возрождения. По крайней мере, такие выводы делают некоторые аналитики в связи с новостями об истреблении боевиками этой организации небольшого города в Африке. Кто на самом деле творит зверства в этой стране и какое отношение это имеет к выборам местного президента? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Россия заявила о связи США с ИГ

          16 января 2019, 18:03

          Текст: Сергей Гурьянов

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          У России есть свидетельства связей американцев с «Исламским государством*», заявил МИД, указав на попытку США с помощью военной операции в Афганистане не допустить утечки информации о реальных спонсорах ИГ*.

          «Речь идет о недавнем заявлении движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ*, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении», – говорится в заявлении на сайте МИД.

          Отмечается, что среди захваченных могли быть россияне и граждане государств Центральной Азии.

          «Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров», – пишет МИД.

          Кроме того, ведомство указало на «откровенное бездействие» США и НАТО по поводу «полетов неопознанных вертолетов» в Афганистане, которые доставляют пополнение и вооружение террористам ИГ* на севере страны.

          Также министерство указывает, что спецслужбы США готовят серию «вбросов» в СМИ Афганистана и ряда западных стран для дискредитации политики России на афганском направлении. Так, Россию планируют обвинить в содействии «Исламскому государству*» в якобы переброске в Афганистан боевиков из Сирии и Ирака.

          «Цель подобной информационной «диверсии» очевидна – отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США. Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения», – отметили в МИД.

          В МИД считают, что таким образом Вашингтон пытается переложить свою вину на других.

          Ранее американские СМИ заявили, что политика Вашингтона на афганском направлении зашла в тупик.

          В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. военных.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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