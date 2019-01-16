Россия заявила о связи США с ИГ

У России есть свидетельства связей американцев с «Исламским государством*», заявил МИД, указав на попытку США с помощью военной операции в Афганистане не допустить утечки информации о реальных спонсорах ИГ*.

«Речь идет о недавнем заявлении движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ*, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что среди захваченных могли быть россияне и граждане государств Центральной Азии.

«Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров», – пишет МИД.

Кроме того, ведомство указало на «откровенное бездействие» США и НАТО по поводу «полетов неопознанных вертолетов» в Афганистане, которые доставляют пополнение и вооружение террористам ИГ* на севере страны.

Также министерство указывает, что спецслужбы США готовят серию «вбросов» в СМИ Афганистана и ряда западных стран для дискредитации политики России на афганском направлении. Так, Россию планируют обвинить в содействии «Исламскому государству*» в якобы переброске в Афганистан боевиков из Сирии и Ирака.

«Цель подобной информационной «диверсии» очевидна – отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США. Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения», – отметили в МИД.

В МИД считают, что таким образом Вашингтон пытается переложить свою вину на других.

Ранее американские СМИ заявили, что политика Вашингтона на афганском направлении зашла в тупик.

В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. военных.