Трамп выбрал нового президента для Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны, сообщают СМИ.

При этом глава Белого дома отказывается признавать легитимность власти действующего президента Николаса Мадуро, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Официальный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Гарретт Маркис не подтвердил эту информацию, но отметил, что США выразили свою поддержку Гуайдо.

«США выразили свою поддержку Хуану Гуайдо, который как председатель демократически избранной Национальной Ассамблеи мужественно объявил о своих конституционных полномочиях прибегнуть к статье 233 [конституции Венесуэлы] и призвать к свободным и честным выборам», – сказал Маркис.

В январе в Госдепартаменте США заявили, что считают Национальную ассамблею Венесуэлы единственным легитимным институтом в республике и приветствуют вступление в должность ее нового руководителя Гуайдо.