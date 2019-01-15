В больнице Кузнецка объяснили появление коек из стульев и досок

В администрации Кузнецкой межрайонной больницы (Пензенская область) объяснили появившиеся в Сети фото, на которых запечатлены расставленные в медучреждении койки, собранные из стульев и досок.

В администрации больницы рассказали, что «для выяснения причины госпитализации на «приставные места» был проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений», передает ТАСС.

Выяснилось, что причиной размещения пациентов на таких койках стало «большое количество экстренных госпитализаций в последние дни».

Уточняется, что с 9 по 13 января в больницу был экстренно госпитализирован 61 человек.

По состоянию на понедельник, 14 января, «на 60 койках находятся 77 пациентов». Пациенты с «приставных коек» будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течение одного-двух дней».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии палаты больницы в Кузнецке, в которой в качестве койки используется конструкция из четырех сдвинутых стульев, досок и матрасов.