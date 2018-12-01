Анатолий Шарий: Из задержанных украинских моряков создают новых «Надежд Савченко»

«Мое личное мнение заключается в том, что российские власти сами не понимают, что они создают из этих людей героев. Я не понимаю, почему этих моряков до сих пор удерживают», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Анатолий Шарий. Во вторник украинские моряки, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что Россия сама создает «героев» из задержанных в Керченском проливе украинских моряков, делает из них новых «Надежд Савченко».

«Мое личное мнение заключается в том, что российские власти сами не понимают, что они создают из этих людей героев. Я не понимаю, почему этих моряков до сих пор удерживают. Люди любят говорить, что закон один для всех. В России давным-давно закон не один для всех. В России есть люди, которые совершают преступления, на них написан ряд заявлений, но с ними ничего не делают», – сказал Шарий.

По словам эксперта, моряков нужно было отпустить еще до того, как такой жест будет расценен как чья-либо политическая победа.

«Если Россия сейчас передаст этих моряков, то это, без сомнения, будет представлено как победа Порошенко... У властей Украины есть стимул обменять их, показать, что вот мы победили благодаря нашим усилиям... Я не понимаю, почему моряки до сих пор не обменяны на того же Кирилла Вышинского, причем сразу, быстро, не затягивая вопрос до того, что это выглядит уже странно. Они не совершали ужасающего преступления, они никого не убили, ни на кого не напали, не совершили террористический акт, диверсию», – отметил эксперт.

Шарий добавил, что Украина пользуется сложившейся ситуацией, в том числе на зарубежных площадках. «Мы уже видим заявления европейских политиков касательно того, что моряков надо отпустить. Сегодня я слышал о том, что это вполне возможный новый повод для очередных санкций. Я не говорю, что санкции – это страшно. Санкции скоро будут вводить просто из-за того, что у вас солнце взошло на востоке», – подытожил Анатолий Шарий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, задержанные после нарушения российской границы украинские моряки во вторник отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.