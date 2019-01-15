Стало известно о переносе пилотируемого запуска Dragon-2

Первый пилотируемый запуск нового американского космического корабля Dragon-2 к Международной космической станции (МКС) перенесен с июня на июль, сообщил источник.

«Поскольку запуск корабля Dragon-2 в беспилотном режиме перенесен с января на февраль, то соответственно сдвинут с июня на июль пилотируемый запуск Dragon-2», – сообщил РИА «Новости» источник в российской ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что оба запуска являются испытательными, и любая задержка с беспилотным запуском влияет на сроки пилотируемого старта.



В пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщало, что экспериментальный беспилотный полет Dragon-2 отложен на дату не раньше февраля.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что первый запуск нового космического корабля Dragon-2 к МКС перенесен на конец января 2019 года. Ранее планировалось провести демонстрационный беспилотный полет корабля осенью 2018 года, а с экипажем – в 2019 году.