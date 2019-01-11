Демонстрационный полет пилотируемого корабля Dragon-2 вновь перенесли

Экспериментальный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В НАСА и SpaceX пообещали продолжить работу, чтобы беспилотный экспериментальный полет (Demo-1) к Международной космической станции состоялся, передает ТАСС.

«Теперь НАСА и SpaceX наметили Demo-1 на дату не раньше февраля, чтобы успеть провести проверку оборудования и подготовить совместные отчеты [о готовности к полету]», – информировало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В НАСА пообещали назвать дату пуска позднее, после сверки с графиком выполнения программы эксплуатации МКС.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что первый запуск нового космического корабля Dragon-2 к МКС перенесен на конце января 2019 года.

Ранее планировалось провести демонстрационный беспилотный полет корабля осенью 2018 года, а с экипажем – в 2019 году.