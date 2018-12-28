Запуск Dragon-2 к МКС перенесен

Первый запуск нового космического корабля Dragon-2, чьим разработчиком является компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, отложен на конец января, сообщил источник в российской ракетной отрасли.

«Американская сторона довела до нас информацию об отсрочке первого запуска корабля Dragon-2, который полетит к МКС в беспилотном режиме, с 17 января на конец месяца», – сказал собеседник РИА «Новости».

Причина переноса отправки космического корабля не уточняется.

Ранее в НАСА заявили, что первый запуск Dragon-2 к станции в беспилотном режиме намечен на 17 января. В пилотируемом режиме аппарат должен отправиться к МКС в июне 2019 года. На борту корабля будут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Еще один космический корабль под названием Starliner строит компания Boeing. Его запуск к МКС в беспилотном режиме запланирован на март 2019 года, в пилотируемом – на август. Во втором полете на его борту будут астронавты НАСА Эрик Боу и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Ранее в НАСА сообщили, что космический корабль Dragon не смог с первой попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС) из-за проблем со спутниковой связью.