Попытка стыковки корабля Dragon с МКС сорвалась

Космический корабль Dragon не смог с первой попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС) из-за проблем со спутниковой связью, сообщили в НАСА.

«Появилась отсрочка в пристыковке космического корабля Dragon, поскольку диспетчеры миссии решают проблему спутниковой связи», – говорится в сообщении НАСА в Twitter.

Аппарат отступил на расстояние в 30 метрах от станции.

Позже связь была восстановлена. Экипаж станции использовал роботизированную руку, чтобы «захватить» Dragon.

Корабль привез на МКС около 6 тыс. фунтов оборудования для исследований и расходных материалов.

Ранее запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) был отложен из-за найденной в пищевых батончиках плесени.