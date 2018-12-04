Запуск корабля НАСА к МКС перенесли на сутки из-за плесени

В НАСА отложили на сутки запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

«НАСА и SpaceX теперь наметили запуск 16-й миссии по обеспечению Международной космической станции на среду, 5 декабря. Старт был перенесен на среду после того, как плесень была обнаружена на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами», – сообщили в НАСА.

Для замены батончиков потребуется день.

Старт намечен на 21.16 мск с космодрома на мысе Канаверал. Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 (SpaceX) с кораблем Dragon планировался на вторник 21.38 мск.

Напомним, в понедельник новый экипаж МКС отправился на станцию на российском «Союзе».

В ходе предыдущей миссии американский космический грузовой корабль Dragon отправился на МКС в мае, вернулся – в августе, доставив на Землю отработанные материалы и результаты научных экспериментов.